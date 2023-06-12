У грі Cyberpunk зʼявиться українська локалізація. Вона вийде разом із доповненням «Ілюзія свободи»

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У грі Cyberpunk 2077 зʼявиться українська текстова локалізація. Вона буде і в доповненні з новою сюжетною лінією Phantom Liberty («Ілюзії свободи»).

Про це розробники оголосили 12 червня.

І в основній грі, і в доповненні локалізація зʼявиться 26 вересня. На цю дату анонсовано вихід Phantom Liberty. У Steam «Ілюзію свободи» вже можна замовити за 499 грн. Cyberpunk 2077 разом із доповненням за знижкою коштує 826 грн.

Старший менеджер проєктів локалізації Александр Радкевич розповів, що їм знадобилося понад рік часу, щоб перекласти та адаптувати понад мільйон слів із діалогів, внутрішньоігрового тексту й інтерфейсу. Після цього проводилося масштабне тестування.

«Ілюзія свободи» — це доповнення до Cyberpunk 2077 у стилі шпигунського трилера. У ньому представлена нова сюжетна лінія з багатьма персонажами, зокрема з таємним агентом Соломоном Рідом у виконанні Ідріса Ельби, а також нові побічні завдання.