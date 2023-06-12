Німеччина не має відомостей про знищення танків Leopard в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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У німецької сторони немає власної інформації про знищення танків Leopard під час воєнних дій в Україні.
Про це сказав представник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер на брифінгу, передає Укрінформ.
«Я не маю власних даних. І я не буду оцінювати російські заяви», — наголосив офіцер. Він також не став коментувати твердження росіян про начебто пошкодження радара німецької системи ППО IRIS-T.
Мюллер нагадав, що Німеччина від початку війни надає велику підтримку Україні — матеріалами, військовою технікою, а також навчанням солдатів ЗСУ.
- На минулому тижні, 6 червня, Міноборони росії опублікувало відео знищення української сільгосптехніки, видавши її за танки Leopard. На кадрах було чітко видно великі колеса із світлого кольору дисками. Найімовірніше, росіяни знищили комбайни марки John Deere.
- Згодом росіяни стверджували, що протягом дня знищили 28 танків, серед яких було вісім Leopard, три колісних легких танки АМХ-10 і 109 бойових броньованих машин. ніяких підтверджень цьому вони не надали, але 8 червня у соцмережах зʼявилися відео та фото знищеної української техніки під час штурму на Запоріжжі. OSINT-спільнота, у тому числі українська, підтвердила знищення щонайменше одного Leopard 2A4 і пошкодження п’яти БМП M2 Bradley. Також на кадрах були знищені або пошкоджені М113 та бронемашини MaxxPro.
- Також росіяни публікували відео влучання дрона-камікадзе Ланцет у радар IRIS-T, але через обірване відео OSINT-розслідувачі припускали пошкодження радару, а не його знищення.
- Вже 10 і 11 червня в соцмережах почали з’являтися нові фото з фронту в Запорізькій області із знищеною або пошкодженою українською технікою. Ті ж OSINT-розслідувачі нарахували втраченими два танки Leopard 2A6, дві Bradley, ремонтну машину Bergepanzer, кілька MaxxPro і три протимінні машини Leopard 2R, які призначені для «зістригання» мінних полів.