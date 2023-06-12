У Німеччині розпочались наймасштабніші в історії НАТО авіаційні навчання

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У Німеччині стартували найбільші в історії НАТО навчання з розгортання військово-повітряних сил у Європі. Air Defender 23 проходитимуть з 12 до 23 червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

У навчаннях беруть участь 25 країн, включаючи Японію та Швецію. Задіяно близько 250 літаків і 10 тисяч людей. Навчання спрямовані на «підвищення оперативної сумісності й готовності авіації до захисту від безпілотників, крилатих ракет у разі нападу на міста, аеропорти чи морські порти».

Вперше такі навчання були у 2018 році. Нині вони проходять на чотирьох обʼєктах у Німеччині, а також по одному в Нідерландах та Чехії, перевіряючи здатність ВПС реагувати на кризу в Європі. Навчання в основному проводитимуться у трьох повітряних просторах на півночі, сході та півдні Німеччини.

Райони навчань будуть використовуватися лише до чотирьох годин на день у різний час, тож будуть закриті для цивільного повітряного руху у цей час. Комерційним рейсам через повітряний простір Німеччини змінять маршрути, також можливі невеликі затримки.

«Я була би дуже здивована, якби будь-який лідер у світі не визнав, що ці вчення показують дух цього союзу. Зокрема, і путін», — заявила на пресконференції посол США в Німеччині Емі Гутманн.