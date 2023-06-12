Сили оборони звільнили село Новодарівка на межі Запорізької та Донецької областей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українські війська звільнили село Новодарівка на межі Запорізької та Донецької областей. Запорізька бригада ТрО повідомляє, що це сталося 4 червня.
«Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів», — ідеться в повідомленні.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень також повідомляв, що російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області.
«У нас є інформація, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. На ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського спрямування це не впливає», — сказав Шершень.
До цього стало відомо про звільнення села Сторожове на Донеччині, що розташоване біля Благодатного та Нескучного, які були звільнені нещодавно.