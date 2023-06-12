Рада не встигає з 1 липня змінити податкову політику — тож пільги збережуться

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Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив «Бабелю», що Рада не встигає з 1 липня змінити податкову політику, про що просить МВФ.

Ідеться про:

скасування «єдиного податку 2%»;

скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2 групи;

відновлення документальних перевірок;

повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Відповідне рішення таки ухвалять, але терміни поки невідомі, оскільки до законопроєкту внесли понад 800 правок. Крім того, парламент хоче підкорегувати проєкт закону на користь підприємців, уточнив нардеп.