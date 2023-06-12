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Рада не встигає з 1 липня змінити податкову політику — тож пільги збережуться

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Pixabay

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив «Бабелю», що Рада не встигає з 1 липня змінити податкову політику, про що просить МВФ.

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Відповідне рішення таки ухвалять, але терміни поки невідомі, оскільки до законопроєкту внесли понад 800 правок. Крім того, парламент хоче підкорегувати проєкт закону на користь підприємців, уточнив нардеп.