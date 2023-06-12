Axios: Після шести років перерви США повертаються в ЮНЕСКО

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На минулому тижні США повідомили Організацію Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про наміри повернутись до організації через шість років після рішення тодішнього американського президента Дональда Трампа про вихід з її складу.

Про це в інтервʼю Axios повідомив неназваний представник Державного департаменту.

Повернення до організації було однією з політичних цілей адміністрації президента Джо Байдена. США хочуть повернутись до організації й віддати борги, щоб мати можливість претендувати на місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на майбутніх виборах у листопаді.

Зазначається, що 8 червня заступник держсекретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма направив генеральній директорці ЮНЕСКО Одрі Азулі план повернення країни до організації.

Джерело також повідомило, що група західних країн в ЮНЕСКО вже погодилася надати місце для США, якщо вони вирішать повернутися в організацію.