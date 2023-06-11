Українські війська звільнили Макарівку на Донеччині

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Українські війська звільнили село Макарівка на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1 500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка», — повідомила вона.

Про звільнення селища Благодатне повідомляли вдень, 11 червня. 68 бригада ЗСУ взяла в полон там 6 окупантів, з яких двоє — російські військовослужбовці, а решта — представники «ДНР».

Згодом 7 батальйон «Арей» УДА повідомив про звільнення села Нескучне Волноваського району Донецької області. Це село поруч із Макарівкою.

Маляр додала, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурм. Є успіх у районі Берхівського водосховища. Там війська просунулись вперед на 250 метрів. На напрямках, де наші війська в обороні, — жодної позиції не втрачено, запевнила Маляр.