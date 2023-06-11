Велика Британія запроваджує плату за вʼїзд в країну
- Автор:
- Анна Холоднова
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David Dibert / Unsplash
Велика Британія запроваджує плату за вʼїзд для мандрівників, пише CNN.
Сполучені Штати стягують з відвідувачів плату за електронний дозвіл на вʼїзд з 2009 року, а тепер Велика Британія та Європейський Союз також запроваджують таке правило.
У Сполучених Штатах такий дозвіл коштує $21, він чинний протягом двох років, а в Європі плату за вʼїзд запровадять у 2024 році. Це коштуватиме €7. Термін дії дозволу — три роки.
У 2019 році Велика Британія вийшла з ЄС. Тепер у країни є власна схема Electronic Travel Authorisation (ETA). Для того щоб вʼїхати до Сполученого Королівства, мандрівники мають заплатити £10 (приблизно $12,5) на два роки.
- У липні 2022 року італійська Венеція анонсувала запровадження плати за вхід у місто. Її хотіли ввести для тих туристів, які не залишатимуться на ніч. Однак у грудні 2022 року протести опозиції в міській раді, деяких власників підприємств і мешканців змусили місцеву адміністрацію продовжити обговорення нового податку та відкласти його запровадження щонайменше на півроку.