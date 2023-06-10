Сі Цзіньпін підтримав «мирну ініціативу» країн Африки щодо війни в Україні

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Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України та їхній намір відвідати Київ і Москву в пошуках політичного врегулювання «кризи».

Сі наголосив, що позиція Китаю щодо війни росії проти України, яку Сі називає «кризою», є послідовною і сприяє мирним переговорам.

«Китайська сторона сподівається, що всі миролюбні країни світу, які обстоюють справедливість, почують свій раціональний голос на підтримку мирних переговорів», — сказав він.