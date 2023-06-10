Уночі росія атакувала Україну 35 дронами й 8 ракетами. Коротко про наслідки

Новини

Contributor / Getty Images

У ніч проти 10 червня росія завдала удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині, а також атакувала Одеську і Харківську області.

Загалом по обʼєктах критичної інфраструктури та військових обʼєктах з північного та південного напрямків випустили вісім ракет наземного базування різних типів і 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 — із району східного узбережжя Азовського моря.

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Атака тривала з 23:00 9 червня до 05:00 10 червня.

Полтавська область

«Іскандерами» та іранськими дронами росіяни атакували військовий аеродром «Миргород». Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо, без жертв, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Уламки також пошкодили вісім приватних будинків і чотири приватні автомобілі.

Одеська область

В Одесі під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо, троє людей загинули і понад 26 дістали поранень, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

У небі над Одесою вночі вдалося знищити 8 іранських дронів і дві ракети.

Харківська область

Уночі росіяни атакували безпілотниками й Харківську область — вони випустили понад 10 БпЛА по території Богодухівського району. Загинув 30-річний чоловік, ще один дістав поранень.

За минулу добу:

У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 48-річний чоловік.

По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою «Калібр» — без масштабних руйнувань і постраждалих.

У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У селі Глушківка Купʼянського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У місті Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

Дніпропетровська область

Сили оборони збили два безпілотники, якими росія намагалася атакувати Дніпропетровщину, повідомили в ОВА.