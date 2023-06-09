Уряд доручив готувати ТРЦ Ocean Plaza до продажу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ocean Plaza
Кабінет міністрів України передав конфісковану в російського олігарха Аркадія Ротенберга частку столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza в управління Фонду державного майна. Також уряд доручив готувати її до приватизації.
Про це пише представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Фонд держмайна отримав в управління:
- 100% статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», право на яку зареєстроване за компаніями «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») та «Ітодер Інвестментс Лімітед» («Ethoder Investments Limited»);
- 66,6% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», право на яку зареєстроване за ТОВ «Авангард-Віларті». Інші активи «Інвестиційного союзу «Либідь» належать українським власникам.
Гроші від продажу підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф проти України.
- Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскацію більшої частки Ocean Plaza 20 березня 2023 року.
- Раніше суд передавав ТРЦ в управління Агентству з розшуку і управління незаконними активами (АРМА). Слідство вважає, що гроші, отримані від діяльності торгового центру, переказували через ланцюг фінансових операцій на адресу громадян рф. І на ці гроші фінансувалося виробництво боєприпасів для російської армії.