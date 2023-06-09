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Уряд доручив готувати ТРЦ Ocean Plaza до продажу

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Ocean Plaza

Кабінет міністрів України передав конфісковану в російського олігарха Аркадія Ротенберга частку столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza в управління Фонду державного майна. Також уряд доручив готувати її до приватизації.

Про це пише представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Фонд держмайна отримав в управління:

Гроші від продажу підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф проти України.