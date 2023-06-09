Виконавець замаху на Стерненка отримав 10 років позбавлення волі

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Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Абзалу Баймукашеву у справі про замах на громадського активіста Сергія Стерненка. Ідеться про напад, який стався в Одесі 1 травня 2018 року.

Про це повідомив сам активіст.

За його словами, Баймукашев отримав 10 років позбавлення волі.

«Того дня на замовлення Труханова він вистрілив мені в потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість і став його переслідувати, мені вдалося його затримати», — зазначив Стерненко.

Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю.

Вирок набуде законної сили за місяць з дня оголошення в разі, якщо не буде апеляційної скарги.

Баймукашев — єдиний, кого судили за напад на Стерненка за всі три епізоди із нападами й замахами.