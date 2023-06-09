Виконавець замаху на Стерненка отримав 10 років позбавлення волі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Абзалу Баймукашеву у справі про замах на громадського активіста Сергія Стерненка. Ідеться про напад, який стався в Одесі 1 травня 2018 року.
Про це повідомив сам активіст.
За його словами, Баймукашев отримав 10 років позбавлення волі.
«Того дня на замовлення Труханова він вистрілив мені в потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість і став його переслідувати, мені вдалося його затримати», — зазначив Стерненко.
Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю.
Вирок набуде законної сили за місяць з дня оголошення в разі, якщо не буде апеляційної скарги.
Баймукашев — єдиний, кого судили за напад на Стерненка за всі три епізоди із нападами й замахами.
- 1 травня 2018 року в Одесі на Стерненка напали вдруге. Абзал Баймукашев вистрілив активісту в потилицю з пістолета гумовою кулею, але був затриманий самим же Стерненком. Зараз Баймукашев перебуває в СІЗО. У другій справі про напад тільки Баймукашев має статус підозрюваного.
- 6 квітня 2021 року тодішня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що тримає на особистому контролі розслідування нападів на Сергія Стерненка. Активісти заявили, що не вірять їй.