Віскі від Mystic Galactic відправлять витримуватись у космос. Ціна за пляшку — $75 тисяч

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StemBrite Studio

Американський виробник бурбона Mystic Galactic вирішив проекспериментувати й відправити партію віскі до космосу на рік, щоб він там витримувався.

Про це пише Robb Report.

Одна пляшка такого віскі коштує $75 тисяч, а щоб зробити його ще більш «рідкісним і винятковим», обпалені дубові бочки ємністю понад 200 літрів укріплять титановими обручами й на кораблі відправлять за межі Землі.

За словами власника бренду Mystic Farm Джонатана Блітца, така космічна місія вимагає ретельної підготовки, бо якщо бочки погано закріплять, вони можуть призвести до катастрофи на кораблі.

Також Mystic Farm випустить NFT-версію «космічного» віскі — приблизно 1 000 цифрових пляшок, теж по $75 тисяч. Коли справжнє віскі повернеться на Землю, власникам токенів передадуть пляшки. Якщо ж із ним щось трапиться, то гроші повернуть.