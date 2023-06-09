Путін заявив, що розміщати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть у липні
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
У Білорусі розпочнуть розміщати російську ядерну зброю відразу ж після того, як 7—8 липня завершать підготовку споруд для неї.
Про це заявив російський диктатор володимир путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
25 травня путін заявляв, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.
Того ж дня Лукашенко сказав, що переміщення російських ядерних боєприпасів до Білорусі вже почалося.
«Треба було підготувати місця зберігання та інше. Ми все це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося», — сказав він.
- 25 травня міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території. Таким чином росія розмістить тактичну ядерну зброю в спеціальному сховищі в Білорусі й тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода — це «дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн».
- Путін тоді заявив, що Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусі «немає нічого незвичайного».
- 29 травня Лукашенко порадив охочим отримати ядерну зброю вступати до Союзної держави росії та Білорусі.