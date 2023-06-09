Угорщина підтвердила заяву РПЦ про передачу українських військовополонених. Київ про це не знає

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Угорщина підтвердила, що Російська православна церква віддала їй з полону 11 українських військових родом із Закарпаття.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн, який також відповідає за церковні справи, у коментарі угорському виданню atv.

«Це мій людський і патріотичний обовʼязок», — сказав Жолт Шем’єн.

Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ні РПЦ, ні Угорщина не звʼязувались. Наразі МЗС України і ГУР встановлюють усі обставини, зʼясовують імена звільнених і працюють над їхнім поверненням.