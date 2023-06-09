Компанія Meta показала майбутнього конкурента Twitter

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The Verge

Один із топменеджерів Meta продемонстрував співробітникам версію майбутнього конкурента Twitter.

Про це повідомляє The Verge. Ось як виглядатиме нова соцмережа.

The Verge

Застосунок використовуватиме систему облікових записів Instagram для автоматичного заповнення інформації про користувача та інтегруватиметься з ActivityPub — децентралізованим протоколом соціальних мереж. Теоретично це дозволить користувачам нової програми переносити свої облікові записи та підписників до інших програм, які підтримують ActivityPub, зокрема Mastodon.

Керівник відділу продуктів Meta Кріс Кокс назвав новий застосунок «нашою відповіддю на Twitter». Всередині компанії застосунок має кодову назву «Проект 92», а для громадськості використовують назву Threads.

«Ми чули від творців і громадських діячів, що вони зацікавлені мати розумно керовану платформу, якій, на їхню думку, можна довіряти та покладатися на її розповсюдження», — сказав Кокс, імовірно, натякаючи на політику Ілона Маска щодо Twitter.

Він також зазначив, що для компанії важлива «безпека, простота використання і надійність» програми, а також забезпечення «стабільного місця для створення та розширення своєї аудиторії».

Наразі компанія Meta домовляється зі знаменитостями, зокрема Опрою та Далай-ламою, щоб вони стали першими користувачами.

Він сказав, що програму почали розробляти в січні, і що Meta відкриє доступ «щойно зможе».