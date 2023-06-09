Школи, садки й лікарні зможуть обміняти лампи розжарювання на енергозберігаючі

Новини

Pixabay / Alberto Sanchez

Програмою ЄС та уряду з обміну ламп розжарювання на світлодіодні відтепер зможуть користуватись школи, садки й лікарні, повідомили в Міністерстві економіки.

Від початку програми чотири мільйони українців обміняли 20 мільйонів лампочок. Мета уряду — замінити близько 50 мільйонів ламп розжарювання, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни. Тож стартує другий етап спільної програми України та ЄС.

Цього разу в ній беруть участь не лише дитячі садки, школи, профтехучилища й виші, а й спортивні і музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки і лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

Кожна установа зможе обміняти:

по три лампи на 10 кв. м. в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах;

по дві лампи на 10 кв. м. для місць загального користування.

Як і раніше, програма працюватиме через «Укрпошту». Для обміну лампи необхідно буде попередньо відправити запит на отримання LED ламп через портал «Дія». Протягом тижня після подання заявки представники «Укрпошти» зв’яжуться за вказаним номером телефону і дадуть подальші інструкції для отримання енергозберігаючих ламп.