Австралійська авіакомпанія Qantas дозволила співробітникам-чоловікам носити макіяж і довге волосся

Новини

Австралійська авіакомпанія Qantas помʼякшила свої правила щодо уніформи і дозволила співробітникам-чоловікам носити макіяж і довге волосся.

Про це повідомляє BBC.

Вихід нового посібника зі стилю означає, що співробітницям більше не доведеться носити макіяж і підбори під час роботи. Поряд із можливістю носити туфлі на плоскій підошві, як жінкам, так і чоловікам дозволять носити однакові прикраси, у тому числі великі годинники.

Також усі співробітники, включаючи пілотів і бортпровідників, можуть мати довге волосся, якщо воно зібране в хвіст або пучок.

Однак відповідно до нової політики працівникам Qantas, як і раніше, доведеться приховувати татуювання, а спідниці носити в комплекті з панчохами або колготками, голі ноги неприпустимі.

«Мода змінюється, як і наші принципи стилю протягом багатьох років. Ми пишаємося нашою різноманітністю, а також оновлюємо наші правила», — заявила авіакомпанія.