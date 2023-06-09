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Сили оборони за добу знищили понад тисячу російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Українські військові за добу 8 червня знищили ще 1 010 російських окупантів — загалом 213 770 від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив вранці 9 червня.

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