Сили оборони за добу знищили понад тисячу російських окупантів
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові за добу 8 червня знищили ще 1 010 російських окупантів — загалом 213 770 від початку повномасштабного вторгнення.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив вранці 9 червня.
Також Сили оборони знищили:
- 10 танків;
- 24 броньовані машини;
- 34 артилерійські системи;
- 4 реактивні система залпового вогню;
- 4 системи ППО;
- 13 дронів;
- 26 одиниць автомобільної техніки.
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. За його словами, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Президент попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».
- 5 червня Міністерство оборони заявляло, що на деяких напрямках Сили оборони переходять до наступу. Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. На півдні ворог перебуває в обороні — там тривають бої місцевого значення.