Reuters: У Європі може зʼявитися перший завод Tesla. Компанія інвестує в це $4,8 мільярда
- Автор:
- Ліза Бровко
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Виробник електромобілів Tesla планує інвестувати в автомобільну сферу Іспанії $4,8 мільярда. Йдеться про створення нового заводу, який буде першим у Європі.
Про це пише Reuters із посиланням на місцевих урядовців та джерела італійського видання Cinco Dias.
Зараз Tesla нібито веде переговори з урядом провінції Валенсія про будівництво автомобільного заводу. Детальної інформації джерела не надають через конфіденційність.
Іспанія вважається другим за величиною виробником автомобілів у Європі. Вона використовує фонди Європейського Союзу для відновлення після пандемії коронавірусу, щоб залучити автовиробників інвестувати у виробництво, зокрема, електромобілів, оскільки ЄС планує поступово відмовлятися від бензинових і дизельних автомобілів.