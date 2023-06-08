У WhatsApp зʼявляться канали. Хто їх може створити і як вони працюватимуть
- Автор:
- Ліза Бровко
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Alexander Shatov / Unsplash
Компанія Meta впроваджує функцію Channels, тобто «Канали», у WhatsApp. Поки що вона доступна в Колумбії та Сінгапурі, проте скоро зʼявиться в інших країнах.
Про це пише TechCrunch.
Повідомлення від каналів публікуватимуться у новій вкладці з назвою «Оновлення». WhatsApp розраховує, що створювати канали будуть переважно неурядові організації, медичні дослідницькі установи та організації з перевірки фактів, а користувачі приєднуватимуться до них за посиланням із запрошенням.
Також WhatsApp створить каталог для пошуку різних каналів місцевої влади, спортивного контенту чи груп за інтересами.
Адміністратори зможуть надсилати текст, фотографії, відео, наліпки та опитування в канали, але відповідати там користувачі не зможуть.
Щодо безпеки й приватності, то номери адміністраторів каналу не будуть доступні для підписників, а номери підписників — для адміністраторів та інших користувачів. До того ж повідомлення, надіслані через канали, автоматично видалятимуться через 30 днів.
- Раніше WhatsApp додав можливість редагувати повідомлення. Але тільки протягом 15 хвилин після відправлення. Також у WhatsApp тепер можна використовувати один обліковий запис на пʼяти смартфонах одночасно. До цього функція була доступна тільки для настільних і планшетних застосунків.
- Компанія Meta працює над розробкою власних чат-ботів зі штучним інтелектом для WhatsApp, Messenger та Instagram . Для цього вже обʼєднали низку команд, які працюють із цією технологією.
- У листопаді 2022 року WhatsApp запустив функцію відправки повідомлень самому собі. Функція Message Yourself («Повідомлення для себе») дозволяє відправляти замітки й закладки в особисті повідомлення. Для цього потрібно знайти свій номер у верхньому списку контактів, а особистий чат можна закріпити.