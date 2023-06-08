На Гаваях почав вивергатися вулкан Кілауеа

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USGS / Unsplash

На Гаваях після тримісячної перерви почав вивергатися Кілауеа — один із найактивніших вулканів у світі.

Про це пише Associated Press.

Рано-вранці 8 червня Гавайська вулканічна обсерваторія Геологічної служби США зафіксувала на зображеннях вебкамери світіння на вершині Кілауеа, що свідчить про виверження. На фото можна побачити тріщини в основі кратера, які створюють потоки лави на поверхні.

USGS / Unsplash

Вулкан розташований в закритій зоні національного парку Гавайських вулканів.

«Немає причин очікувати, що це переросте у виверження, яке загрожуватиме будь-яким громадам на острові потоками лави чи чимось подібним», — зазначили в обсерваторії.

Наразі працівники парку готуються до прибуття натовпу відвідувачів, які захочуть побачити виверження з кількох оглядових майданчиків. Для тих, хто не зможе побачити виверження вулкану вживу, запустили онлайн-трансляцію з вершини Кілауеа.