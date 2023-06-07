До щорічного рейтингу найкращих університетів світу Times Higher Education увійшла рекордна кількість українських вишів

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У щорічний рейтинг найбільш сталих університетів світу Times Higher Education Impact Rankings у 2023 році ввійшла рекордна кількість вишів в Україні — 32.

Серед них:

Сумський державний університет (найкращі 301—400 вишів);

Національний університет «Львівська політехніка» (найкращі 401—600 вишів);

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801—1000 вишів);

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 801—1000 вишів);

Ужгородський національний університет (найкращі 801—1000 вишів);

Державний університет «Житомирська політехніка» (найкращі 801—1000 вишів).

А також єдиним закладом вищої освіти аграрного профілю став Сумський національний аграрний університет.

Цьогоріч до рейтингу включили всього 1 591 університет зі 112 країн світу.