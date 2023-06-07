До щорічного рейтингу найкращих університетів світу Times Higher Education увійшла рекордна кількість українських вишів
- Автор:
- Ліза Бровко
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У щорічний рейтинг найбільш сталих університетів світу Times Higher Education Impact Rankings у 2023 році ввійшла рекордна кількість вишів в Україні — 32.
Серед них:
- Сумський державний університет (найкращі 301—400 вишів);
- Національний університет «Львівська політехніка» (найкращі 401—600 вишів);
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (найкращі 801—1000 вишів);
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 801—1000 вишів);
- Ужгородський національний університет (найкращі 801—1000 вишів);
- Державний університет «Житомирська політехніка» (найкращі 801—1000 вишів).
А також єдиним закладом вищої освіти аграрного профілю став Сумський національний аграрний університет.
Цьогоріч до рейтингу включили всього 1 591 університет зі 112 країн світу.
- Times Higher Education Impact Rankings — один з найавторитетніших рейтингів, який спирається на 13 показників ефективності вишів у сферах викладання, досліджень, передачі знань і міжнародного світогляду.
- Минулого року до цього рейтингу ввійшли 10 українських університетів.