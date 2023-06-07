Німеччина передала Україні всюдиходи, тягачі для танків, дрони та інше в новому пакеті військової допомоги
- Автор:
- Ліза Бровко
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Німеччина передала на потреби Сил оборони України новий пакет військової допомоги.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Цього разу Україна отримала вісім всюдиходів Bandvagn BV206, два тягачі для танків MAN HX81, 16 патрульних автівок, 14 дронів Vector, три системи виявлення дронів та дві тисячі боєзарядів для зеніток Gepard.
Дволанкові всюдиходи Bandvagn BV206 шведського виробництва мають гарну прохідність на складній місцевості й оснащені кільцевою установкою для одного 7,62 мм або 12,7 мм кулемета. Їх розробили для роботи в умовах Арктики, пустелі або ж джунглів. Всюдихід здатний перевозити водія та 11 бійців у повному екіпіруванні. До того ж він захищає від вогню стрілецької зброї та невеликих уламків артилерійських снарядів.
- Раніше Німеччина передала Україні нові військові тягачі. Тоді вона пообіцяла ще десятки бронетранспортерів та всюдиходів.
- На початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні (ось список). Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM плюс 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги — понад €2,7 мільярда.