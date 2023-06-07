Бразилія почне платити бідним родинам за порятунок джунглів Амазонії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Уряд Бразилії запустить соціальну грантову програму для бідних родин, члени яких займаються охороною та захистом тропічних лісів Амазонки.
Про це пише Reuters.
Програма під назвою Bolsa Verde спочатку почне працювати у бразильських лісах Амазонії, згодом до неї планують залучити інші природні території — Атлантичний ліс і саванну Серрадо.
«У всьому світі 80% лісів, що охороняються і перебувають під контролем саме традиційних спільнот», — заявила міністр довкілля Марина Сілва.
Вона не уточнила, коли людям видаватимуть перші виплати. Очікується, що ці кошти стимулюють бразильців боротися з екологічними злочинами.
- Протягом останніх 50 років у Бразилії повністю вирубили 17% тропічних лісів. Президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва пообіцяв змінити екологічну політику і досягти нульової вирубки лісів. Але науковці кажуть, що необхідно працювати також над деградацією лісів, щоб уникнути пожеж.
- Нещодавно експерти підрахували, що зараз понад третину тропічних дощових лісів Амазонки деградують через діяльність людини. Знищення лісів — це повна вирубка рослин, а деградацією науковці називають часткову втрату рослинності через діяльність людини, яка часто прихована під кронами більших дерев.