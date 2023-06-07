Бразилія почне платити бідним родинам за порятунок джунглів Амазонії

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Уряд Бразилії запустить соціальну грантову програму для бідних родин, члени яких займаються охороною та захистом тропічних лісів Амазонки.

Про це пише Reuters.

Програма під назвою Bolsa Verde спочатку почне працювати у бразильських лісах Амазонії, згодом до неї планують залучити інші природні території — Атлантичний ліс і саванну Серрадо.

«У всьому світі 80% лісів, що охороняються і перебувають під контролем саме традиційних спільнот», — заявила міністр довкілля Марина Сілва.

Вона не уточнила, коли людям видаватимуть перші виплати. Очікується, що ці кошти стимулюють бразильців боротися з екологічними злочинами.