Сили оборони за добу знищили російський літак і 37 артилерійських систем

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Українські військові за добу 6 червня знищили ще 880 російських окупантів — загалом 212 030 з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив вранці 7 червня.

Також Сили оборони знищили:

13 танків;

17 бойових броньованих машин;

37 артилерійських систем;

4 реактивні системи залпового вогню;

1 літак;

1 систему ППО;

7 дронів.