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Сили оборони за добу знищили російський літак і 37 артилерійських систем

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Українські військові за добу 6 червня знищили ще 880 російських окупантів — загалом 212 030 з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив вранці 7 червня.

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