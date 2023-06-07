Сили оборони за добу знищили російський літак і 37 артилерійських систем
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Українські військові за добу 6 червня знищили ще 880 російських окупантів — загалом 212 030 з початку повномасштабного вторгнення.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив вранці 7 червня.
Також Сили оборони знищили:
- 13 танків;
- 17 бойових броньованих машин;
- 37 артилерійських систем;
- 4 реактивні системи залпового вогню;
- 1 літак;
- 1 систему ППО;
- 7 дронів.
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. За його словами, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Президент попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».
- 5 червня Міністерство оборони заявляло, що на деяких напрямках Сили оборони переходять до наступу. Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. На півдні ворог перебуває в обороні — там тривають бої місцевого значення.