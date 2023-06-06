Новий уряд Болгарії підтримує надання Україні військової допомоги

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Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил, передає БТА.

«Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати безпеку нашого регіону і наше майбутнє», — зазначив Тагарев.

Він наголосив на потребі зміцнити обороноздатність своєї країни та продовжити надання допомоги Україні.