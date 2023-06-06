Новий уряд Болгарії підтримує надання Україні військової допомоги
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / sandsun
Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил, передає БТА.
«Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати безпеку нашого регіону і наше майбутнє», — зазначив Тагарев.
Він наголосив на потребі зміцнити обороноздатність своєї країни та продовжити надання допомоги Україні.
- Парламент Болгарії 6 червня сформував уряд на чолі з премʼєр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні девʼять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками — ГЕРБ-СДС і «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія».