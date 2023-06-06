Росіяни вдруге обстріляли аміакопровід на Харківщині
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські війська вдруге обстріляли аміакопровід у Купʼянському районі на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Зафіксовано загалом шість «прильотів» в район насосної станції біля села Масютівка.
Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована, запевнив Синєгубов.
Напедодні окупанти вперше пошкодили трубопровід із аміаком. Через це відбулася розгерметизація трубопроводу.
Аміакопровід «Тольятті — Одеса» не працює з початку повномасштабного вторгнення. Росія ставить умову відновлення транзиту аміаку для продовження «зернової угоди». ООН хоче, щоб до «зернової угоди» додали більше українських портів, а також дозволили вивозити не лише агропродукцію.
Загальна довжина цього трубопроводу, збудованого на початку 1980-х, становить 2 417 км, із них майже половина — 1 021 км — проходить по території України. В Україні він має відгалуження до горлівського «Стіролу».
- 16 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає відновлення експорту російського аміаку через Україну, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених. «Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», — сказав президент.
- За даними Reuters, у листопаді минулого року представники росії та України зустрічалися в Обʼєднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку через український трубопровід.