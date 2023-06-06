СБУ повідомила про підозру сімом колаборантам з Криму і Луганщини. Серед них — поплічниця Аксьонова Наталія Пісарєва

Новини

Служба безпеки України повідомила про підозру чиновникам-колаборантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Їм загрожує від 5 до 12 років за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Однією з підозрюваних є очільниця створеної агресором «адміністрації Чорноморського району Криму» Наталія Пісарєва. Її кандидатуру на цю «посаду» нещодавно особисто погодив очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

До цього Пісарєва була так званою «першою заступницею міністра культури» у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона координувала інформкампанію окупантів на півострові.

Пісарєва публічно закликала українських військових здаватися в полон, а також агітувала кримчан вступати до військ рф для війни проти України. За це окупаційний «військовий комісаріат Криму» нагородив її грамотою.

За даними слідства, до захоплення українського півострова Пісарєва керувала регіональним проєктним офісом апарату Ради міністрів Криму. Однак після захоплення Криму перейшла на бік росіян і згодом почала працювати в окупаційній адміністрації.

Ще одна колаборантка, яка отримала підозру, — колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби України в Луганській області. Після захоплення частини регіону вона добровільно погодилась на «пропозицію» окупантів очолити так зване «казначейство ЛНР».

До роботи у цій псевдоустанові вона залучила ще пʼятьох колишніх підлеглих зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів. Вони стали керівниками відповідних районних «управлінь казначейської служби ЛНР».

Слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, шістьом представникам «казначейства ЛНР» додатково повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.