У США виставили на аукціон лист Толкіна. У ньому письменник порівнює себе із хобітом
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Нью-Йорку на аукціон виставили листи британського письменника Джона Толкіна. В одному з листів, адресованих фанатці, письменник порівнює себе із хобітом і розповідає про важку роботу над романом «Володар перснів».
Про це пише Daily Mail.
У листі, написаному в червні 1955 року, через рік після публікації першої частини продовження «Володаря перснів», Толкін зізнався, що відчував «тривогу» перед перспективою «труднощів або позбавлення звичної їжі (і тютюну)», і додав: «Це звучить як чесний опис хобіта». Однак письменник не стверджує, що є хобітом, оскільки зовсім не впевнений, що буде настільки ж витривалим, якщо опиниться у скрутній ситуації.
У тому ж листі, написаному жінці на імʼя Ф. Л. Перрі, він розповідає про процес написання «Володаря перснів» — називає його «трудомістким» і порівнює із «ходінням у гору у важких черевиках проти сильного вітру, коли світло гасне».
Цей лист є одним із чотирьох, адресованих одній шанувальниці, які виставили на продаж у Нью-Йорку. За оцінками експертів, вони можуть коштувати до $47 тисяч.
- У британському Белфасті на аукціон виставили срібний олівець, який Єва Браун нібито подарувала Адольфу Гітлеру на честь його 52-річчя 20 квітня 1941 року. Він може коштувати до $99 тисяч.