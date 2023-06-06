На Яворівському полігоні викрили російських агентів — двох військових і медпрацівницю

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У Львівській області, на Яворівському полігоні викрили двох військових і медпрацівницю, які працювали на воєнну розвідку росії.

Про це Служба безпеки України повідомила 6 червня.

До співпраці агентів залучив працівник російської воєнної розвідки ще до 24 лютого 2022 року, а після початку вторгнення вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку рф. Кожен із них мав свій напрям діяльності.

Один із фігурантів регулярно передавав рф дані про локацію окремих підрозділів на території Яворівського полігону і намагався збирати інформацію про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони. СБУ викрила російського агента під час виконання розвідзавдання.

Ще один агент намагався передати своєму куратору інформацію про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Інший російський агент — посадовець навчального підрозділу українських військ. Він передавав воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Усім їм загрожує до 15 років тюрми або довічне увʼязнення.