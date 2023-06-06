Компанія Microsoft заплатить $20 мільйонів через незаконний збір даних дітей за допомогою Xbox

Новини

Федеральна торгова комісія США (FTC) звинуватила Microsoft у незаконному зборі особистої інформації про дітей через ігрову систему Xbox без згоди їхніх батьків. Тепер компанія має сплатити $20 мільйонів, пише Reuters.

Наказ вимагає від Microsoft вжити заходів для покращення захисту конфіденційності дітей, які користуються Xbox, і захистити інформацію від сторонніх видавців ігор, з якими Microsoft ділиться даними дітей.

Представник Microsoft заявив, що компанія зобовʼязується виконати наказ. Прессекретар додав, що компанія оновить процес створення облікового запису, а збій у збереженні даних, виявлений у системі, усунуть.