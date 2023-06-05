На Харківщині окупанти пошкодили трубопровід із аміаком

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У Купʼянському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Через це відбулася розгерметизація трубопроводу.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.

Аміакопровід «Тольятті — Одеса» не працює з початку повномасштабного вторгнення. Росія ставить умову відновлення транзиту аміаку для продовження «зернової угоди». ООН хоче, щоб до «зернової угоди» додали більше українських портів, а також дозволили вивозити не лише агропродукцію.

Загальна довжина цього трубопроводу, збудованого на початку 1980-х, становить 2 417 км, із них майже половина — 1 021 км — проходить по території України. В Україні він має відгалуження до горлівського «Стіролу».