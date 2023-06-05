У Словаччині ексміністру юстиції загрожує до трьох років увʼязнення за підтримку вторгнення рф в Україну
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / petrOlly
Словацька спеціальна прокуратура обвинувачує колишнього міністра юстиції та екссуддю Верховного суду Штефана Гарабіна у підтримці російського вторгнення в Україну. За це йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Про це пише Dennik N.
Штефан Гарабін після початку повномасштабної російсько-української війни написав у Facebook допис зі словами «Я б зробив те ж саме, що й путін у звʼязку з подіями в Україні». Пізніше він видалив публікацію, проте заявляв, що «пишається» написаним, і додавав: «Те, що путін і російська федерація діяли відповідно до міжнародного права, безперечно. Він не може бути агресором».
Звинувачення проти Гарабіна кваліфікується як «злочин у наклепі на націю, расу та переконання, а також злочин за схвалення злочину».
- У 1998—2003 і 2009—2014 роках Штефан Гарабін був суддею Верховного суду Словаччини. У 2006—2009 роки очолював Міністерство юстиції. Згодом, у 2019 році брав участь у виборах президента як позапартійний кандидат і посів третє місце. Він тоді критикував політику Євросоюзу стосовно мігрантів і пропонував скасувати санкції ЄС проти росії.