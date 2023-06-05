У Міноборони розповіли, де ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Війська Оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця» ведуть наступ на східному фронті.
«Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі й позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках», — зазначила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр.
Просування є:
- у районах сіл Оріхово-Василівка та Парасковіївка — від 200 до 1 600 метрів;
- у районах сіл Іванівське та Кліщіївка — від 100 до 700 метрів.
«Бойові дії тривають», — резюмувала вона.
Маляр наголошує, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. «Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції», — зазначила заступниця міністра.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.