У Німеччині горів притулок для українських біженців. Загинула дитина
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- Анна Холоднова
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Johannes Krey/dpa/picture alliance
У Німеччині сталася пожежа в притулку для українських біженців у землі Тюрінгія. Одна дитина загинула. Це може бути девʼятирічний хлопчик з України.
Про це повідомляє DW.
Пожежа спалахнула о 5 ранку за місцевим часом. Поліція заявила, що причина загоряння невідома. У притулку зареєстровані близько 245 мешканців. Їх уже переселили до сусіднього міста Гермсдорф.
За словами очевидців, полумʼя сягало кількох метрів заввишки.
Під час пожежі девʼятирічний хлопчик з України пропав безвісти. Судово-медична експертиза має визначити, чи його тіло знайшли в будівлі.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що наразі триває слідство, і не повідомив додаткових подробиць. За його словами, українські консули з самого ранку контактують із мешканцями згорілого притулку, а також із німецькими правоохоронцями.
- 20 жовтня минулого року в Німеччині майже повністю згорів притулок для біженців з України в муніципалітеті Грос-Стремкендорф у землі Мекленбург — Передня Померанія. Люди не постраждали.