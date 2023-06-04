Зеленський провів спецнараду щодо санкцій, які мають зупинити ракетний терор росії

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Reuters

Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду, на якій обговорювали шляхи обмеження російської здатності до ракетного терору.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

У нараді взяли участь представники Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, уряду та Офісу президента. Обговорювали санкції і механізми, щоб закрити росії шляхи обходу обмежень.

«Дуже детально проаналізували — як росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії [...]. Без яких росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими», — заявив президент.

Зеленський додав, що відповідальні органи знають кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чию територію або юрисдикцію, чиїх громадян використовує росія для виробництва ракет і продовження терору проти України. Закривати ці напрямки, за словами президента, будуть за допомогою західних партнерів.