Зеленський провів спецнараду щодо санкцій, які мають зупинити ракетний терор росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду, на якій обговорювали шляхи обмеження російської здатності до ракетного терору.
Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.
У нараді взяли участь представники Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, уряду та Офісу президента. Обговорювали санкції і механізми, щоб закрити росії шляхи обходу обмежень.
«Дуже детально проаналізували — як росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії [...]. Без яких росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими», — заявив президент.
Зеленський додав, що відповідальні органи знають кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чию територію або юрисдикцію, чиїх громадян використовує росія для виробництва ракет і продовження терору проти України. Закривати ці напрямки, за словами президента, будуть за допомогою західних партнерів.
- У травні Україна пережила 24 ракетні та дронові атаки. Російські війська завдавали ударів майже щодня, здебільшого по Києву. За один місяць сили ППО збили понад 130 крилатих ракет, 7 аеробалістичних ракет «Кинджал», понад 10 балістичних/крилатих ракет «Іскандер» та 371 дрон-камікадзе Shahed-136/131.
- За перші чотири дні червня росія провела три масовані ракетно-дронові атаки на Україну.