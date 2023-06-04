В Україні змінили правила роботи електронної черги перетину кордону для транспорту

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Через недобросовісне користування електронною чергою для перетину кордону («єЧерга») до неї внесли зміни, які почнуть діяти на постійній основі з понеділка, 5 червня.

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Моніторинг записів користувачів показав, що однією з поширених проблем є внесення в систему недостовірних даних, щоб стати в «єЧергу» раніше, ніж це передбачено правилами, і записати автомобіль без вантажу, але згодом його завантажити.

«Ми вирішили цю проблему: якщо запис в «єЧергу» зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис», — наголосили в Укртрансбезпеці.

Тепер «єЧерга» буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в «єЧерзі» будуть виявлені митні декларації, будуть позначені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені з електронної черги. Укртрансбезпека радить скасувати чергу і записатися в неї з коректними даними про вантаж тим, хто зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем.