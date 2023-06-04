Повітряні сили ЗСУ збили вночі чотири крилаті ракети та три ударних дрони. Скільки всього було повітряних цілей

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Уночі 4 червня російські окупанти випустили по Україні пʼять іранських ударних безпілотників Shahed-136/131 з Брянської області та шість крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

Сили протиповітряної оборони знищили чотири крилаті ракети та три ударних дрони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ й уточнюють, що росіяни цілилися по військових обʼєктах та обʼєктах критичної інфраструктури.

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