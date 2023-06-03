Міноборони: Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України

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У Міністерстві оборони України заявили, що понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України, більше як 42 тисяч з них — військовослужбовці Збройних сил.

Ця цифра постійно збільшується, вказують у відомстві, оскільки після повномасштабного вторгнення росії значна кількість жінок долучилася до лав ЗСУ.

«Сприяють цьому також суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам повною мірою реалізувати себе у війську. Вони тримають оборону нарівні з чоловіками, воюють, ризикують і, на жаль, віддають свої життя», — зазначили в Міністерстві.

До 24 лютого 2022 року кількість жінок у лавах ЗСУ становила близько 30 тисяч.