Петиція про окремі вагони для жінок у поїздах набрала необхідні 25 тисяч голосів

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Konrad Lembcke / Flickr

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зробити в поїздах «Укрзалізниці» окремі вагони для жінок і чоловіків набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер Кабмін має на неї відреагувати.

Автор петиції просить виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах УЗ, які слідують маршрутом довше 6 годин.

Свою пропозицію автор пояснює необхідністю створення «безпечних і психологічно комфортних умов для перевезень».

«На довгих маршрутах, коли є необхідність сну в купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки, такі як навʼязлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування в купейних вагонах. Окрім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі неможливо», — йдеться в обґрунтуванні.

Петиція була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів 15 травня, після палких дискусій у суспільстві з приводу доцільності окремих вагонів.