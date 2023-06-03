Справу про вбивство Павла Шеремета розглянуть заново. Яні Дугарь змінили запобіжний захід
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- Костя Андрейковець
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Стас Юрченко / «Ґрати»
Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета розглянуть заново.
Про це повідомила одна з підозрюваних у справі лікарка Юлія Кузьменко.
За її словами, судовий процес почнеться з самого початку у звʼязку з новим відбором присяжних. Двоє присяжних не можуть виконувати свої обовʼязки, оскільки один із них за кордоном, а інший мобілізований.
Також Кузьменко повідомила, що військовій Яні Дугарь, іншій підозрюваній у справі, змінили запобіжний захід — із застави на особисті зобовʼязання.
Клопотання про заморожування справи на період воєнного стану суд не задовольнив.
- 12 грудня 2019 року тодішній очільник МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і службовець Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Антоненка у цій справі слідство називало організатором вбивства. Згодом йому змінили підозру. Його вважають виконавцем за попередньою змовою, Кузьменко — теж виконавцем, а Дугарь — поплічником.
- У 2021 році усім трьом підозрюваним помʼякшили запобіжні заходи. Антоненка й Кузьменко звільнили з-під варти і відправили під нічний домашній арешт. На Дугарь наклали спеціальні зобовʼязання.