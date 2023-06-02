У Повітряних силах ЗСУ уточнили кількість збитих вночі ракет і дронів

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Повітряні сили ЗСУ уточнили деталі нічної атаки. ППО збила 15 крилатих ракет і 21 ударний дрон Shahed.

Близько 23:00 російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136/131. Вони рухалися з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 03:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже перебували у повітряному просторі України. Вони заходили з північного напрямку, атакували Київ і маневрували, намагаючись ввести в оману українську ППО. Але протиповітряна оборона знищила всі ракети і дрони.