Пентагон уклав контракт зі SpaceX про постачання Україні терміналів Starlink
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Пентагон закупить термінали та послуги супутникового звʼязку Starlink у компанії SpaceX Ілона Маска.
Про це пише Bloomberg.
Імовірно, термінали придбають у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). У грудні Міністерство оборони США повідомляло, що надаватиме Україні «термінали та послуги» супутникового звʼязку, але не підтвердило, що укладе контракт із компанією Маска.
Пентагон не розголошує вартість контракту і кількість терміналів Starlink, які отримає Україна.
«З міркувань операційної безпеки та через критичний характер цих систем ми не маємо додаткової інформації про конкретні можливості, контракти або партнерів, яку ми могли б наразі надати», — йдеться в повідомленні Міноборони США.
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