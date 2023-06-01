Космічний телескоп Hubble показав галактику-медузу в 900 мільйонах світлових років від Землі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Космічний телескоп Hubble сфотографув медузоподібну галактику під назвою JW39, яка розташована за 900 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Волосся Вероніки (скупчення Кома).
Про це пише Space.
Галактика JW39 має виразні хвости, схожі на щупальці, і містить надмасивну чорну діру в центрі, яка регулярно спотворюється гравітаційним тяжінням багатьох інших сусідніх галактик.
У NASA зазначають, що JW39 та її сусіді сприймають міжгалактичний газ як зустрічний вітер, що долає гравітаційний вплив галактик й уносить з них газ і пил, утворюючи «щупальці».
- Нещодавно Hubble виявив рідкісну чорну діру в зоряній групі біля нашої галактики Чумацький Шлях.