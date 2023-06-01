Європарламент схвалив збільшення виробництва боєприпасів для України

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European Parliament / Flickr

Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

Керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушоі (ЄНП, Румунія) заявив, що «сьогоднішнє рішення знаменує значний крок уперед для безпеки та оборони нашого Союзу, зокрема в нашій непохитній підтримці України перед обличчям триваючої російської агресії».

Закон встановлює механізми, принципи й тимчасові правила для забезпечення своєчасної та тривалої доступності цієї оборонної продукції для її покупців у Європейському Союзі.

За проголосували 446 депутатів, проти — 67, утримались — 112.

Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Єврорадою, щоб досягти політичної угоди, за яку депутати Європарламенту голосуватимуть на пленарному засіданні в липні.

Паралельно депутати Європарламенту працюють над підсиленням європейської оборонної промисловості за допомогою спільного Закону про закупівлі (EDIRPA), щоб підтримати співпрацю між державами-членами на етапі оборонних закупівель для заповнення найбільш нагальних і критичних прогалин.