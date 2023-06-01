Мінфін: Держава обіцяє не оподатковувати товари волонтерів, які призначені для ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Жодних податків із товарів, які офіційні волонтери передають на потреби ЗСУ, сплачувати не потрібно. Також уряд розгляне питання про внесення дронів до списку товарів благодійної допомоги.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Хочу запевнити, що жодних податків із тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це чинна норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків», — йдеться в повідомленні міністра.
Міністр також обіцяє, що з боку уряду буде визначений уповноважений представник, який забезпечуватиме як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань, що постійно виникають у волонтерському середовищі.
- Волонтери заявляють, що Державна податкова служба почала вимагати сплатити податки з коштів, зібраних на придбання дронів. За словами засновниці благодійного фонду Dignitas Люби Шипович, волонтери, які мають запити й акти від військових, зобовʼязані сплачувати податки з волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали товари, що не вказані в постанові уряду від 2016 року. Тоді держава визначила список товарів і послуг, вартість яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізосіб, однак дрони до цього переліку досі не внесли.
- Крім того, нещодавно видання «Цензор.Нет» опублікувало матеріал про те, що Міністерство фінансів нібито вимагає від волонтерів сплачувати 19,5% податків від суми їхніх зборів на допомогу військовим.