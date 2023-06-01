Новини

David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Аргентинський нападник Ліонель Мессі покине французький клуб ПСЖ наприкінці сезону. Він грав там два роки.

Про це повідомив головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє, пише Reuters.

«Мені пощастило тренувати найкращого гравця в історії футболу. Матч проти «Клермона» буде останнім для нього на «Парк де Пренс», — заявив він.

Мессі перейшов з іспанської «Барселони» до французького ПСЖ у 2021 році. За цей час він забив 21 гол і віддав 20 асистів. Поєдинок проти «Клермона» відбудеться 3 січня.

Медіа писали, що Мессі може або повернутися до «Барселони», або перейти в один з арабських клубів.

Ліонель Мессі — один з найкращих футболістів світу. У 2022 році у складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу. Також Мессі сім разів отримував «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст року.