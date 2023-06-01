Палата представників США підтримала призупинення обмеження держборгу. Так Вашингтон може уникнути дефолту

Новини

Ben Schumin / Flickr

Демократи й республіканці Палати представників США підтримали законопроєкт про обмеження державного боргу, щоб уникнути дефолту. Документ ще мають схвалити Сенат і президент США Джо Байден.

Про це пише Reuters.

За проголосували 314 депутатів Палати, проти — 117 депутатів.

Джо Байден після голосування заявив, що угода — це хороша новина для американців та американської економіки, закликаючи Сенат якнайшвидше ухвалити законопроєкт і віддати йому на підпис.