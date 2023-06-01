Близько 1,3 мільйона українських дітей нині живуть у ЄС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Близько 1,3 мільйона українських дітей нині живуть у країнах Європейського Союзу через війну, яку розвʼязала росія.
Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Європейська комісія також взяла на себе зобовʼязання підтримати реформу охорони дитинства в Україні, виділивши на це €10 мільйонів.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, зокрема, на дітей, попри наявність свідчень і доказів цього.
Під час одного з останніх таких ударів росії в ніч на 1 червня в Києві загинула дитина.
- За даними Офісу генпрокурора, станом на 1 червня в Україні через агресію росії загинули щонайменше 484 дитини, 992 — поранені.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.